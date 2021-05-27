Комедийный актер "Дизель шоу" Егор Крутоголов показал, как проводит время с сыном

Артист поделился кадрами на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.

Егор Крутоголов уже 13 лет в браке с супругой Екатериной, которая родила артисту двоих сыновей Льва (2010) и Максима (2019). Отметим, в честь рождения второго ребенка Егор Крутоголов подарил жене роскошный автомобиль.

На новых кадрах артист показал, как проводит время с семьей.

«Погуляли с Максёней по МежЕгорью. Спасибо создателю за то, что у меня жена классный фотограф!», - написал он и показал яркие снимки.

Крутоголов с сыном бегали, играли и даже познакомились с миром природы.

Напомним, ранее супруга Егора Крутоголова рассказывала, что муж поддерживает е стремление развиваться в профессиональном плане как фотограф, и она очень ему за это благодарна.

«Поскольку всю жизнь я была связана с творческими профессиями, умение видеть то, что не замечают остальные, всегда во мне присутствовало. И благодаря рождению старшего сына у меня появилось время для обучения и освоения новой профессии. Кроме того, мой папа увлекался фотографией, и это тоже отразилось на мне. Сразу у меня не было планов всецело посвятить себя фотографии, скорее рассматривала её как хобби. Но со временем поняла, что ничем другим больше не хочу заниматься. Так и понеслось. Теперь не могу остановиться. Спасибо любимому мужу за поддержку и помощь», - говорила она.

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