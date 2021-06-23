Артисти «Дизель шоу» потішили своїх фанатів

Актори "Дизель шоу" зараз в Україні користуються великою популярністю, пише Politeka.net. Студія випускає кілька серіалів, які вже давно полюбилися глядачам.

Зокрема, артисти шоу знімаються в серіалі "Папаньки", який виходить на телеекрани з 2018 року. Сюжет розповідає історії про декілька родин, в яких основними героями стали чоловіки-батьки. Разом "папаньки" дружать, відпочивають і беруть участь у пригодах.

Зараз йдуть зйомки нового четвертного сезону серіалу. Про це повідомляється в Instagram "Дизель студії".

На кадрах можна побачити зірковий склад серіалу: Єгора Крутоголова, Євгенія Гашенко, Євгенія Сморигіна та Андрія Федінчика.

"Те, чого ви так чекали і про що постійно запитували, відбулося! Ми почали знімати нові пригоди ваших улюбленців - Папаньки-4! Раді всі - актори, автори, продюсери, знімальна група, гримери з костюмерами. А глядачів ми потішимо трохи пізніше. Запасіться терпінням, скоро будуть захоплюючі подробиці", - написали автори поста.

"Добре. Супер. Це дійсно найнародніший серіал. Вітаю 👍 і чекаю продовження" ," О так!🔥 Найкраща новина на сьогоднішній день🔥 😍 ура!!!🎉 🎉 🎉 ", "З Богом! Вдалої зйомки)", " новина 🔥 🔥 🔥 із задоволенням чекаю нових серій. ви❤️", " Супер! Дивилася всі три сезони. Чекаємо четвертий 👍", " та ладно, що, серйозно будуть нові пригоди?!😂 😂 😂 ",- прокоментували користувачі Мережі.

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