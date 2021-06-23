Артисти «Дизель шоу» потішили своїх фанатів
Актори "Дизель шоу" зараз в Україні користуються великою популярністю, пише Politeka.net. Студія випускає кілька серіалів, які вже давно полюбилися глядачам.
Зокрема, артисти шоу знімаються в серіалі "Папаньки", який виходить на телеекрани з 2018 року. Сюжет розповідає історії про декілька родин, в яких основними героями стали чоловіки-батьки. Разом "папаньки" дружать, відпочивають і беруть участь у пригодах.
Зараз йдуть зйомки нового четвертного сезону серіалу. Про це повідомляється в Instagram "Дизель студії".
На кадрах можна побачити зірковий склад серіалу: Єгора Крутоголова, Євгенія Гашенко, Євгенія Сморигіна та Андрія Федінчика.
Галкін показав незвичайне захоплення 72-річної Пугачової і їх доньки Лізи: "Геніально і просто"
Обірвалося життя українського політика, без батька залишилося двоє дітей: "Дуже шкода"
Забави на воді обернулися трагедією, дівчатка до останнього кликали на допомогу: "Не вміла плавати"
У ДТП на українській трасі загинули люди, серед постраждалих діти: кадри і деталі аварії
Масштабний потоп в Україні, вулиці перетворилися на річки, нові кадри стихії: "Нехай Бог береже..."
"Те, чого ви так чекали і про що постійно запитували, відбулося! Ми почали знімати нові пригоди ваших улюбленців - Папаньки-4! Раді всі - актори, автори, продюсери, знімальна група, гримери з костюмерами. А глядачів ми потішимо трохи пізніше. Запасіться терпінням, скоро будуть захоплюючі подробиці", - написали автори поста.
"Добре. Супер. Це дійсно найнародніший серіал. Вітаю 👍 і чекаю продовження" ," О так!🔥 Найкраща новина на сьогоднішній день🔥 😍 ура!!!🎉 🎉 🎉 ", "З Богом! Вдалої зйомки)", " новина 🔥 🔥 🔥 із задоволенням чекаю нових серій. ви❤️", " Супер! Дивилася всі три сезони. Чекаємо четвертий 👍", " та ладно, що, серйозно будуть нові пригоди?!😂 😂 😂 ",- прокоментували користувачі Мережі.
Нагадаємо, що зірка " Дизель шоу «різко взяла в облогу розпустив руки Гашенко, з'явилося відео:»знатиме...".
Як повідомляла Politeka, переодягнені в бабусь зірки " Дизель Шоу "хлестко висміяли українців, кадри вже в мережі:" Скоро у всіх будуть...".
Також Politeka писала, що зірка " Дизель шоу "Писаренко приголомшив вульгарною витівкою в кабінеті психолога, відео:"дружина каже, що я не мужик".