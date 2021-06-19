Актор "Дизель шоу" Єгор Крутоголов показав своїх синів

Артист поділився кадрами на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

Єгор Крутоголов вже 13 років у шлюбі з дружиною Катериною, яка народила артисту двох синів Лева (2010) і Максима (2019). Відзначимо, на честь народження другої дитини Єгор Крутоголов подарував дружині розкішний автомобіль.

У новому пості артист показав свої фото зі старшим і з молодшим сином.

"Абсолютно різні люди! Але обидва мої!"- написав він.

Фоловери артиста активно відреагували на милі сімейні кадри. Шанувальники Крутоголова визначили, що старший син схожий на його дружину, а молодший - на нього.

"Одне обличчя», «дуже схожі", "Перший вилита мама, другий - вилитий тат. Все по чесному", - пишуть у коментарях.

Раніше Крутоголов розповідав про особливості своїх взаємин з дітьми.

"Батько-це всього лише номінально, юридично і генетично. А так - то я його старший друг, спонсор і ментор», - жартував артист.

Відзначимо, старший син Єгора-Лев захоплюється картингом. Протягом декількох років він займає перші місця на різних змаганнях. Так, у 2020 році він став чемпіоном України. Кадри зі змагань також нерідко можна побачити на сторінці Єгора в Instagram.

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