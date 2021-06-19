Актор "Дизель шоу" Єгор Крутоголов показав своїх синів
Артист поділився кадрами на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.
Єгор Крутоголов вже 13 років у шлюбі з дружиною Катериною, яка народила артисту двох синів Лева (2010) і Максима (2019). Відзначимо, на честь народження другої дитини Єгор Крутоголов подарував дружині розкішний автомобіль.
У новому пості артист показав свої фото зі старшим і з молодшим сином.
"Абсолютно різні люди! Але обидва мої!"- написав він.
Ані Лорак після від'їзду Мурата засвітилася зі своїм улюбленцем: "Такий хлопчик гарний"
Прощання з легендарним Чапкісом, з'явилися кадри з невтішними дітьми та онучками: "Завжди нас вчив..."
Юну Терезу шукають по всій Україні, надія є: що відомо про дівчинку
"Бурак, будь ласка!": останні хвилини життя загиблої в Туреччині українки знімали на відео
Найбагатша співачка України оплакує друга, його знав кожен українець: "Велика Людина..."
Фоловери артиста активно відреагували на милі сімейні кадри. Шанувальники Крутоголова визначили, що старший син схожий на його дружину, а молодший - на нього.
"Одне обличчя», «дуже схожі", "Перший вилита мама, другий - вилитий тат. Все по чесному", - пишуть у коментарях.
Раніше Крутоголов розповідав про особливості своїх взаємин з дітьми.
"Батько-це всього лише номінально, юридично і генетично. А так - то я його старший друг, спонсор і ментор», - жартував артист.
Відзначимо, старший син Єгора-Лев захоплюється картингом. Протягом декількох років він займає перші місця на різних змаганнях. Так, у 2020 році він став чемпіоном України. Кадри зі змагань також нерідко можна побачити на сторінці Єгора в Instagram.
Нагадаємо, Крутоголов з "Дизель шоу" зізнався, як йому пощастило з дружиною: "спасибі творцеві"
Як повідомляла Politeka, зірка "Дизель шоу" Писаренко, який покинув Україну, дав обіцянку росіянам: "якщо виживемо...".
Також Politeka писала, що зірки "Дизель шоу" в парку побили людину у формі поліцейського: з'явилося відео