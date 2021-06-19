Актер "Дизель шоу" Егор Крутоголов показал своих сыновей
Артист поделился кадрами на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.
Егор Крутоголов уже 13 лет в браке с супругой Екатериной, которая родила артисту двоих сыновей Льва (2010) и Максима (2019). Отметим, в честь рождения второго ребенка Егор Крутоголов подарил жене роскошный автомобиль.
В новом посте артист показал свои фото со старшим и с младшим сыном.
«Совершенно разные люди! Но оба мои!» - написал он.
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Фолловеры артиста активно отреагировали на милые семейные кадры. Поклонники Крутоголова определили, что старший сын похож на его супругу, а младший - на него.
«Одно лицо», «Очень похожи», «Первый вылитая мама, второй - вылитый папа. Всё по честному», -пишут в комментариях.
Ранее Крутоголов рассказывал об особенностях своих взаимоотношений с детьми.
«Отец — это всего лишь номинально, юридически и генетически. А так-то я его старший друг, спонсор и ментор», - шутил артист.
Отметим, старший сын Егора – Лев увлекается картингом. На протяжении нескольких лет он занимает первые места на различных соревнованиях. Так, в 2020 году он стал чемпионом Украины. Кадры с соревнований также нередко можно увидеть на странице Егора в Инстаграм.
Напомним, Крутоголов из "Дизель шоу" признался, как ему повезло с женой: "Спасибо создателю"
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