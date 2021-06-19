Актер "Дизель шоу" Егор Крутоголов показал своих сыновей

Артист поделился кадрами на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.

Егор Крутоголов уже 13 лет в браке с супругой Екатериной, которая родила артисту двоих сыновей Льва (2010) и Максима (2019). Отметим, в честь рождения второго ребенка Егор Крутоголов подарил жене роскошный автомобиль.

В новом посте артист показал свои фото со старшим и с младшим сыном.

«Совершенно разные люди! Но оба мои!» - написал он.

Фолловеры артиста активно отреагировали на милые семейные кадры. Поклонники Крутоголова определили, что старший сын похож на его супругу, а младший - на него.

«Одно лицо», «Очень похожи», «Первый вылитая мама, второй - вылитый папа. Всё по честному», -пишут в комментариях.

Ранее Крутоголов рассказывал об особенностях своих взаимоотношений с детьми.

«Отец — это всего лишь номинально, юридически и генетически. А так-то я его старший друг, спонсор и ментор», - шутил артист.

Отметим, старший сын Егора – Лев увлекается картингом. На протяжении нескольких лет он занимает первые места на различных соревнованиях. Так, в 2020 году он стал чемпионом Украины. Кадры с соревнований также нередко можно увидеть на странице Егора в Инстаграм.

Напомним, Крутоголов из "Дизель шоу" признался, как ему повезло с женой: "Спасибо создателю"

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