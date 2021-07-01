У них все по-особенному

Жена ведущего популярных шоу «Холостяк» и «Холостячка» Григория Решетника показала, как проходит день в жизни их семьи

Из-за своей работы Решетник часто бывает занят. Однако, ведущий никогда не забывает о том, что он отец троих сыновей. Его жена Кристина Решетник решила показать, какой ее муж заботливый с детьми.

Как известно, у пары трое сыновей – Иван, Дмитрий и Александр, который родился в ноябре прошлого года. Малыш мелькает в соцсетях реже, чем его старшие братья, из-за чего поклонники Решетников начали задавать вопросы.

«Все меня спрашивают, а где Саша?)) Как вы только вдвоем?))) Нет, все Ок - Сашуня всегда с нами) Многодетные родители даже с одним ребенком, чувствуют себя, как вдвоем», - написала Кристина.

На опубликованных кадрах она с мужем гуляют вместе, словно на свидании. При этом с ними коляска с младшим сыном, а на некоторых видео и фото Решетник заботливо держит малыша на руках.

Судя по всему, ведущий действительно уделяет своей семье много внимания.

Поклонники пары тут же принялись комментировать пост.

«Ох эти ноги! Любовь с первого взгляда», «Прекрасная семья. Счастья, здоровья вам», «Да, когда у тебя трое….С одним ребенком такое спокойствие», - пишут люди.

Напомним, многодетная жена ведущего "Холостяка" Решетника козырнула стройными ножками в мини.

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