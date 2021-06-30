Красавица-жена украинского шоумена и ведущего проектов «Холостяк» и «Холостячка» Григория Решетника похвасталась стройными ножками

Как сообщает Politeka.net, 31-летняя Кристина у себя в Инстаграм поделилась кадрами с прогулки. На фото мама троих сыновей козырнула отменной фигуркой без изъянов. Миниатюрные шорты идеально подчеркнули достоинства женщины. Образ дополнила простая белая футболка и солнцезащитные очки.

«Наше лето. Гуляли по городу, много разговаривали и наслаждались нашим выходным. Да, выходные у нас среди недели, а уикенды - всегда рабочие)) А вообще, Киев - такой красивый в это время! Люди разъехались, улицы пусты - я обожаю, когда так)», - подписала фото женщина.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Да, Киев очень красивый», «Огонь», «Богиня», «Как круто когда мама может так круто выглядеть! Классный образ!», «Красотка», «Ты просто солнце», - пишут пользователи сети.

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