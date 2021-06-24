Дружина відомого українського шоумена, ведучого популярних проектів "Холостяк" і "Холостячка" Григорія Решетника поділилася кадрами з відпочинку
Як передає Politeka.net, 37-річний Решетник вже більше 10 років одружений на блогерці Христині. Пара виховує трьох синів і є однією з найбільш зразково-показових в українському шоу-бізнесі.
На свіжих фото, які Христина опублікувала в мережі, парочка була зображена крупним планом. Решетники грілися на сонці і виглядали дуже щасливими. Варто відзначити, що Христина не стала використовувати фільтри.
"Наше літо 2021", - підписала фото дівчина.
У коментарях зоряному сімейству залишили масу приємних слів.
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"Дуже красиві обличчя: спокійні і люблячі один одного!", "Які милашки. Гарного відпочинку Вам!", "Ви дуже схожі між собою, це просто тяжіння", "Ви самі як два сонечка", "Дуууже красива пара, сім'я", - пишуть користувачі Мережі.
Як відомо, Решетник є одним з найвідоміших ведучих і дикторів в Україні. Він починав свою кар'єру на "Першому національному", після чого працював на всіх відомих телеканалах. Зараз телеведучий зайнятий на зйомках найбільш рейтингових проектів СТБ.
Нагадаємо, що друг "Холостяків " і "Холостячок" Решетник поділився секретом впевненості в собі: "Колись у мене був єдиний...".
Як повідомляла Politeka, ведучий "Холостяка" Решетник втік від зйомок заради красуні-дружини і синів: "Все роблю для вас".
Також Politeka писала, що ведучий "Холостяка" Решетник розчулив сімейним фото з дружиною і трьома синами: "приклад для наслідування".