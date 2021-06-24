Жена известного украинского шоумена, ведущего популярных проектов «Холостяк» и «Холостячка» Григория Решетника поделилась кадрами с отдыха

Как передает Politeka.net, 37-летний Решетник уже более 10 лет женат на блогерше Кристине. Пара воспитывает троих сыновей и является одной из самых образцово-показательных в украинском шоу-бизнесе.

На свежих фото, которые Кристина опубликовала в сети, парочка была запечатлена крупным планом. Решетники грелись на солнце и выглядели очень счастливыми. Стоит отметить, что Кристина не стала использовать фильтры.

«Наше лето 2021», - подписала фото девушка.

В комментариях звездному семейству оставили массу приятных слов.

«Очень красивые лица: спокойные и любящие друг друга!», «Какие милашки. Хорошего отдыха Вам!», «Вы очень похожи между собой, это просто притяжение», «Вы сами как два солнышка», «Оооочень красивая пара, семья», - пишут пользователи сети.

Как известно, Решетник является одним из самых известных ведущих и дикторов в Украине. Он начинал свою карьеру на «Первом национальном», после чего работал на всех известных телеканалах. Сейчас телеведущий занят на съемках самых рейтинговых проектов СТБ.

Напомним, что друг "Холостяков" и "Холостячек" Решетник поделился секретом уверенности в себе: "Когда-то у меня был единственный...".

Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник сбежал от съемок ради красотки-жены и сыновей: «Все делаю для вас».

Также Politeka писала, что ведущий «Холостяка» Решетник умилил семейным фото с женой и тремя сыновьями: «Пример для подражания».