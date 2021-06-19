Відомий український телеведучий Григорій Решетник, незважаючи на завантаженість на роботі залишається прекрасним сім'янином
Як передає Politeka.net, Решетник зайнятий на зйомках двох великих проектів на телеканалі СТБ. Нещодавно завершилися зйомки "Холостяка" і майже відразу ж стартувала "Холостячка". При цьому телеведучий намагається приділяти час своїй величезній родині. Як відомо, у Григорія з дружиною Христиною троє синів.
У себе в Instagram дружина телеведучого опублікувала сімейне фото, на якому всі зібралися разом. Зірки відпочивали на вулиці. Христина позувала в купальнику, а хлопчаки були в одних шортах.
«У перерві між щоденними зйомками, коханий знайшов час, щоб побути з сім'єю! Ми з хлопцями так сумуємо за тобою @grisha_reshetnik. Спасибі тобі за цей супер-день разом», - підписала фото жінка.
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"Люблю вас і все роблю для вас", - зворушливо відповів їй чоловік в коментарях.
Шанувальники пари не залишили їх без компліментів.
"Ну просто вогонь! Улюблені люди", "Які ви всі милі, прекрасні!", "Ваша сім'я просто супер! Обожнюю вас!", "Нехай у вас все буде добре!",- пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що ведучий "Холостяка" Решетник з дружиною розслабилися на вулиці в халатах:"і нехай весь світ почекає".
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