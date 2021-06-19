Известный украинский телеведущий Григорий Решетник, несмотря на загруженность на работе остается прекрасным семьянином

Как передает Politeka.net, Решетник занят на съемках двух крупных проектов на телеканале СТБ. Недавно завершились съемки «Холостяка» и почти сразу же стартовала «Холостячка». При этом телеведущий старается уделять время своей огромной семье. Как известно, у Григория с женой Кристиной трое сыновей.

У себя в Инстаграм жена телеведущего опубликовала семейное фото, на котором все собрались вместе. Звезды отдыхали на улице. Кристина позировала в купальнике, а мальчишки были в одних шортах.

«В перерыве между ежедневными съемками, любимый нашел время, чтобы побыть с семьей! Мы с ребятами так скучаем по тебе @grisha_reshetnik. Спасибо тебе за этот супер-день вместе», - подписала фото женщина.

«Люблю вас и все делаю для вас», - трогательно ответил ей муж в комментариях.

Поклонники пары не оставили их без комплиментов.

«Ну просто огонь! Любимые люди», «Какие Вы все милые, прекрасные!», «Ваша семья просто супер! Обожаю вас!», «Пусть у вас все будет хорошо!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что ведущий "Холостяка" Решетник с женой расслабились на улице в халатах: "И пусть весь мир подождет".

Как сообщала Politeka, ведущий «Холостяка» Решетник умилил семейным фото с женой и тремя сыновьями: «Пример для подражания».

Также Politeka писала, что ведущий «Холостяка» Решетник растрогал воспоминаниями из детства: «Я с 7-го класса бредил...».