Відомий український шоумен, ведучий популярних проектів "Холостяк" і "Холостячка" Григорій Решетник з'явився в кадрі зі своєю коханою
Григорій Решетник перебуває у шлюбі з Христиною ж понад 10 років, повідомляє Politeka.net. Пара нерідко ділиться сімейними кадрами.
Часто подружжя хвалиться своїми трьома синами Іваном, Дмитром і Олександром. А цього разу Христина вирішила опублікувати фото тільки з чоловіком.
Пара позувала на вулиці в білих халатах. Григорій припав до дружини, а та погладила його по щоці і посміхнулася, дивлячись в камеру крізь окуляри.
"І нехай весь світ почекає☺️❤️", - написала дружина телеведучого.
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За дві години публікація зібрала майже 5000 лайків і багато коментарів.
"Дуже🔥🔥", "100%", "які ви красиві і щасливі. Любові Вам"," гарненькі", " навіщо бути такими милими?)) 😍😍😍😍❤️", "Так! Нехай весь світ почекає! А фото наймиліше! Щастя вам!", "Красива пара", "красива, щаслива сім'я😍 😍 😍", " особливо коли вийшло сонечко)", - написали користувачі Мережі.
Зазначимо, Григорій і Христина Решетник познайомилися на роботі. Про це телеведучий розповів сам. За словами Решетника, у його майбутньої дружини було нічне чергування на каналі, а він запросив її на зустріч. Обидва поспілкувалися в нічному ресторані, а під ранок він відвіз її на роботу.
Вистачило всього кілька годин, щоб він розгледів в Христині всі риси характеру. У підсумку ведучий зрозумів, що хоче бачитися з нею частіше і відтоді вони разом.
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