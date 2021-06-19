Відомий український шоумен, ведучий популярних проектів "Холостяк" і "Холостячка" Григорій Решетник показав свою сім'ю на прогулянці

Як передає Politeka.net, 37-річний Решетник є одним з найвідоміших ведучих та дикторів в Україні. Він починав свою кар'єру на» Першому національному", після чого працював на всіх ключових телеканалах. Зараз Решетник зайнятий на найбільш рейтингових проектах СТБ.

Григорій Решетній знаходить час не тільки для роботи. Ведучий давно і щасливо одружений - його чоловік звуть Христина, вона молодша за чоловіка на 6 років. Весілля відбулося 10 жовтня 2010 року.

Пара виховує трьох синів: семирічного Івана і трирічного Дмитра та Олександра, якому ще немає року.

На новому фото – вся сім'я в зборі.

"На прогулянці зі своїми коханими", - підписав кадр Григорій.

"Пощастило вашій дружині❤️ чотири мужика в сім'ї 😍", "власники трьох скарбів", "класна сім'я", "Просто захоплююся вами. Ви - приклад для наслідування", "такі чудові! Будьте щасливі і здорові", "Супер сімейка", "які ви круті", "Прекрасна сім'я", «як же хлопці підросли", "Супер сім'я. Так тримати", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, що ведучий " Холостяка "Решетник похвалився красунею-дружиною в сукні з напівпрозорою спідницею:"зі своєю Королевою".

Також Politeka писала, що ведучий " Холостяка "Решетник закохав в себе фанаток нарядом з голочки:"дивлячись на вас, хочеться...".

А ще Politeka повідомляла, що ведучий " Холостяка "Решетник з дружиною розслабилися на вулиці в халатах:"і нехай весь світ почекає".