Відомий український ведучий Григорій Решетник розповів про те, що додає йому впевненості в собі, і похвалився своєю колекцією

Шоумен, який полюбився українцям завдяки своїй ролі ведучого в проектах «Холостяк» і «Холостячка», поділився новим постом на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net. У ньому Решетник вирішив розповісти про те, що має для нього велике значення: стильних костюмах.

"Колись у мене був один єдиний костюм на всі випадки життя :) Зараз ... трохи більше. Люблю смокінги і класичні костюми - вони додають елегантності і впевненості чоловікам. Хочу, щоб ви проголосували і вибрали той, який вам до душі", - написав ведучий.

Він також поділився добіркою фотографій, на яких позує в різних класичних костюмах. Незважаючи на те, що наряди не повторюються, на всіх кадрах ведучий дійсно виглядає дуже імпозантно і впевнено.

Оцінила його колекцію і дружина Решетника, Христина.

"Всі", - написала вона, відповідаючи на прохання чоловіка.

Шанувальники ведучого також відреагували на пост.

"Красунчик. Григорій. Дуже стильно. Побільше посміхайся, і піднімай всім настрій", "ви виглядаєте дуже класно в кожному костюмі і вибрати дуже важко!", "Ви виглядаєте елегантно в будь-якому костюмі", "всі фото Класні!",- пишуть люди.

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