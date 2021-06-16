Известный украинский ведущий Григорий Решетник рассказал о том, что прибавляет ему уверенности в себе, и похвастался своей коллекцией

Шоумен, который полюбился украинцам благодаря своей роли ведущего в проектах «Холостяк» и «Холостячка», поделился новым постом на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net. В нем Решетник решил рассказать о том, что имеет для него большое значение: стильных костюмах.

«Когда-то у меня был один единственный костюм на все случаи жизни :) Сейчас ... чуть больше. Люблю смокинги и классические костюмы - они добавляют элегантности и уверенности мужчинам. Хочу, чтобы Вы проголосовали и выбрали тот, который Вам по душе», - написал ведущий.

Он также поделился подборкой фотографий, на которых позирует в разных классических костюмах. Несмотря на то, что наряды не повторяются, на всех кадрах ведущий действительно выглядит очень импозантно и уверенно.

Оценила его коллекцию и жена Решетника, Кристина.

«Все», - написала она, отвечая на просьбу мужа.

Поклонники ведущего также отреагировали на пост.

«Красавчик. Григорий. Очень стильно. Побольше улыбайся, и поднимай всем настроение», «Вы выглядите очень классно в каждом костюме и выбрать очень трудно!», «Вы выглядите элегантно в любом костюме», «Все фото классные!», - пишут люди.

Напомним, ведущий "Холостяка" Решетник влюбил в себя фанаток нарядом с иголочки: "Глядя на вас, хочется…".

Как сообщала Politeka, жена ведущего "Холостяка" Решетника показала развлечения в джакузи с тремя мальчиками: "Приятный квест".

Также Politeka писала, что ведущий "Холостяка" Решетник с женой расслабились на улице в халатах: "И пусть весь мир подождет".