Многодетная мама Кристина Решетник, жена ведущего шоу "Холостяк" Григория Решетника, вызвала зависть новым постом

Девушка опубликовала серию свежих фото в своем микроблоге в Инстаграм, показав, как насыщенно прошел ее выходной, передает Politeka.net.

Как известно, 37-летний Решетник и его 31-летняя возлюбленная счастливы в браке вот уже 10 лет. За это время у пары родилось трое детей, и все мальчики. Самому младшему, которого назвали Сашей, нет еще и полугода. Григорий с Кристиной часто делятся семейными кадрами в Инстаграм, вызывая восторг у публики.

В этот раз Кристина показала, как сводила своих мальчиков в развлекательный комплекс с бассейном и джакузи. Жена Решетника позировала в белом банном халате и солнцезащитных очках, обнимая детей. На отдельных снимках девушка засняла, как малыши плавали в бассейне или просто отдыхали на зеленом газоне.

"Суббота с моими ребятами - спортивная и очень активная. С тремя детьми плавать в бассейне и джакузи, играть на площадке и в детской комнате, наконец, просто переодеться - это целый квест 🤣🤪 но это - приятный квест ever 😄😍 А как вы проводите эти выходные? #my #boys #ReshetnikBoys", - подписала она кадры.

За считанные минуты пользователи оценили пост "сердечками" и другими милыми смайликами.

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"Вы часто спрашиваете, кто моя фаворитка - вот она, моя абсолютная фаворитка всех сезонов ("Холостяка", - ред.) @kristina_reshetnik 🤍 Mr & Mrs Reshetnik 👫🏻", - заявил Григорий.

На фото загорелый ведущий позировал рядом с не менее загорелой супругой. Девушка при этом блеснула аппетитным декольте, распахнув рубашечку.

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