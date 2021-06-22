Багатодітна мама Христина Решетник, дружина ведучого шоу "Холостяк" Григорія Решетника, показала цікаві кадри

А цікаві вони тим, що їх зробив старший син. Христина опублікувала серію свіжих фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала на літньому майданчику ресторану, передає Politeka.net.

Восьмирічний Ваня, видно, дуже намагався зняти маму в найкращому світлі. За словами Христини, хлопчик сам підібрав всі налаштування і вибрав локацію. Дружина Решетника позувала в міні-костюмчику, що складається з топа в смужку і шортів з високою талією. Волосся дівчина зібрала в пучок.

На деяких фото Христина сиділа на бильці плетеного крісла, широко розставивши ніжки, щоб утримати баланс. При цьому вона щиро посміхалася. Також в кадр потрапив молодший брат Вані - Діма.

"Вечір добрий 💫 Ваня за 5 хв зробив мені різні фото, підібравши пресети 😄 Нове покоління 👌 Яке фото вам сподобалося?", - поцікавилася дружина Решетника в користувачів.

Ті відразу ж кинулися відповідати:

"Супер фото😍"

"Кайф❤️"

"Всі хороші! 💎👌🏽"

"Всі фото сподобалися. Одне краща за іншу. Молодець Ванюша! ❤️"

"Розумничка який, а подобається 3-є найбільше"

"Молодчинка Ванюша!!!"

Як відомо, 37-річний Решетник і його 31-річна кохана щасливі в шлюбі ось уже 10 років. За цей час у пари народилося троє дітей, і всі хлопчики. Наймолодшому, якого назвали Сашею, немає ще й півроку. Григорій з Христиною часто діляться сімейними кадрами в Instagram, викликаючи захват у публіки.

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