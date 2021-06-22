Багатодітна мама Христина Решетник, дружина ведучого шоу "Холостяк" Григорія Решетника, показала цікаві кадри
А цікаві вони тим, що їх зробив старший син. Христина опублікувала серію свіжих фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала на літньому майданчику ресторану, передає Politeka.net.
Восьмирічний Ваня, видно, дуже намагався зняти маму в найкращому світлі. За словами Христини, хлопчик сам підібрав всі налаштування і вибрав локацію. Дружина Решетника позувала в міні-костюмчику, що складається з топа в смужку і шортів з високою талією. Волосся дівчина зібрала в пучок.
На деяких фото Христина сиділа на бильці плетеного крісла, широко розставивши ніжки, щоб утримати баланс. При цьому вона щиро посміхалася. Також в кадр потрапив молодший брат Вані - Діма.
"Вечір добрий 💫 Ваня за 5 хв зробив мені різні фото, підібравши пресети 😄 Нове покоління 👌 Яке фото вам сподобалося?", - поцікавилася дружина Решетника в користувачів.
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Ті відразу ж кинулися відповідати:
"Супер фото😍"
"Кайф❤️"
"Всі хороші! 💎👌🏽"
"Всі фото сподобалися. Одне краща за іншу. Молодець Ванюша! ❤️"
"Розумничка який, а подобається 3-є найбільше"
"Молодчинка Ванюша!!!"
Як відомо, 37-річний Решетник і його 31-річна кохана щасливі в шлюбі ось уже 10 років. За цей час у пари народилося троє дітей, і всі хлопчики. Наймолодшому, якого назвали Сашею, немає ще й півроку. Григорій з Христиною часто діляться сімейними кадрами в Instagram, викликаючи захват у публіки.
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