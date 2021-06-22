Многодетная мама Кристина Решетник, жена ведущего шоу "Холостяк" Григория Решетника, показала любопытные кадры
А интересные они тем, что их сделал старший сын. Кристина опубликовала серию свежих фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала на летней площадке ресторана, передает Politeka.net.
Восьмилетний Ваня, видно, очень старался заснять маму в наилучшем свете. По словам Кристины, мальчик сам подобрал все настройки и выбрал локацию. Жена Решетника позировала в мини-костюмчике, состоящем из топа в полоску и шортов с высокой талией. Волосы девушка собрала в пучок.
На некоторых фото Кристина сидела на быльце плетеного кресла, широко расставив ножки, чтоб удержать баланс. При этом она искренне улыбалась. Также в кадр попал младший брат Вани - Дима.
"Вечер добрый 💫 Ваня за 5 мин сделал мне разные фото, подобрав пресеты 😄 Новое поколение 👌 Какое фото Вам понравилось?", - поинтересовалась жена Решетника у пользователей.
Галкин показал необычное увлечение 72-летней Пугачевой и их дочери Лизы: "Гениально и просто"
Могилевская в ярком наряде показала, как светится от счастья рядом с Винником: "Вау, шикарные"
13-мальчик улегся на рельсах, дожидаясь поезда: детали и кадры трагедии на Киевщине
Автобус на полном ходу впечатался в остановку, среди пострадавших ребенок: кадры аварии
Украинка не смогла перебежать 8-полосную трассу, кадры трагедии: "Рядом был переход"
Те сразу же кинулись отвечать:
"Супер фото😍"
"Кайф❤️"
"Все хорошие! 💎👌🏽"
"Все фото понравились. Одна лучше другой. Молодец Ванюша! ❤️"
"Умничка какой, а нравится 3-е больше всего"
"Молодчинка Ванюша!!!"
Как известно, 37-летний Решетник и его 31-летняя возлюбленная счастливы в браке вот уже 10 лет. За это время у пары родилось трое детей, и все мальчики. Самому младшему, которого назвали Сашей, нет еще и полугода. Григорий с Кристиной часто делятся семейными кадрами в Инстаграм, вызывая восторг у публики.
Напомним, Ведущий "Холостяка" Решетник заинтриговал свадебным снимком: "Красавчик".
Как сообщала Politeka, Жена ведущего "Холостяка" Решетника не сдержала эмоций, узнав секрет Заливако и Богдан: "Наконец-то все...".
Также Жена ведущего "Холостяка" Решетника показала, как выглядит без фильтров, вызвав зависть: "Какая девочка...".