Многодетная мама Кристина Решетник, жена ведущего шоу "Холостяк" Григория Решетника, показала любопытные кадры

А интересные они тем, что их сделал старший сын. Кристина опубликовала серию свежих фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала на летней площадке ресторана, передает Politeka.net.

Восьмилетний Ваня, видно, очень старался заснять маму в наилучшем свете. По словам Кристины, мальчик сам подобрал все настройки и выбрал локацию. Жена Решетника позировала в мини-костюмчике, состоящем из топа в полоску и шортов с высокой талией. Волосы девушка собрала в пучок.

На некоторых фото Кристина сидела на быльце плетеного кресла, широко расставив ножки, чтоб удержать баланс. При этом она искренне улыбалась. Также в кадр попал младший брат Вани - Дима.

"Вечер добрый 💫 Ваня за 5 мин сделал мне разные фото, подобрав пресеты 😄 Новое поколение 👌 Какое фото Вам понравилось?", - поинтересовалась жена Решетника у пользователей.

Те сразу же кинулись отвечать:

"Супер фото😍"

"Кайф❤️"

"Все хорошие! 💎👌🏽"

"Все фото понравились. Одна лучше другой. Молодец Ванюша! ❤️"

"Умничка какой, а нравится 3-е больше всего"

"Молодчинка Ванюша!!!"

Как известно, 37-летний Решетник и его 31-летняя возлюбленная счастливы в браке вот уже 10 лет. За это время у пары родилось трое детей, и все мальчики. Самому младшему, которого назвали Сашей, нет еще и полугода. Григорий с Кристиной часто делятся семейными кадрами в Инстаграм, вызывая восторг у публики.

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