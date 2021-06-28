Христина, дружина ведучого шоу "Холостяк" Григорія Решетника, порадувала публіку яскравими фото
Як відомо, 37-річний Решетник і його 31-річна кохана щасливі в шлюбі ось уже 10 років. За цей час у пари народилося троє дітей, і всі хлопчики. Наймолодшому, якого назвали Сашею, всього сім місяців. Григорій з Христиною часто діляться сімейними кадрами в Instagram, викликаючи захват у публіки.
Зараз Христина разом із синами відпочиває в одному із заміських клубів Києва. У своєму новому пості в соцмережі дівчина виставила кілька цікавих кадрів, передає Politeka.net.
На одному з них дружина Решетника позувала в синьому купальнику, продемонструвавши, як виглядає після третіх пологів. Дівчина похвалилася стрункими довгими ніжками та "осиною" талією. Раніше вона розповідала, що у неї було всього 40 хвилин вільного часу в день, щоб займатися спортом, і, як бачимо, це дало свої плоди.
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На інших знімках Христина показала їх з Григорієм хлопчиків.
"Літній вайб від #MissisReshetnik ❤️", - йдеться в підписі.
Користувачі кинулися коментувати побачене:
"Шикарні ноги Христина, красуня 🙏 😉 😘"
"Королева ❤️"
"Ну, наймолодший, звичайно, на тата схожий, мамі не в образу.❤️"
"Який класнючий))"
"Красунечка!"
"Манюня лапочка...😍"
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