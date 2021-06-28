Кристина, жена ведущего шоу "Холостяк" Григория Решетника, порадовала публику яркими фото
Как известно, 37-летний Решетник и его 31-летняя возлюбленная счастливы в браке вот уже 10 лет. За это время у пары родилось трое детей, и все мальчики. Самому младшему, которого назвали Сашей, всего семь месяцев. Григорий с Кристиной часто делятся семейными кадрами в Инстаграм, вызывая восторг у публики.
Сейчас Кристина вместе с сыновьями отдыхает в одном из загородных клубов Киева. В своем новом посте в соцсети девушка выставила несколько любопытных кадров, передает Politeka.net.
На одном из них жена Решетника позировала в синем купальнике, продемонстрировав, как выглядит после третьих родов. Девушка хвастнула стройными длинными ножками и "осиной" талией. Ранее она рассказывала, что у нее было всего 40 минут свободного времени в день, чтобы заниматься спортом, и, как видим, это дало свои плоды.
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На других снимках Кристина показала их с Григорием мальчиков.
"Летний вайб от #MissisReshetnik ❤️", - говорится в подписи.
Пользователи кинулись комментировать увиденное:
"Шикарные ноги Кристина, красотка🙏😉😘"
"Королева ❤️"
"Ну, самый младший, конечно, на папу похож, маме не в обиду.❤️"
"Какой класснющий))"
"Красотулечка!"
"Манюня лапочка...😍"
Напомним, что друг "Холостяков" и "Холостячек" Решетник поделился секретом уверенности в себе: "Когда-то у меня был единственный...".
Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник сбежал от съемок ради красотки-жены и сыновей: «Все делаю для вас».
Также Politeka писала, что ведущий «Холостяка» Решетник умилил семейным фото с женой и тремя сыновьями: «Пример для подражания».