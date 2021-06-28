Кристина, жена ведущего шоу "Холостяк" Григория Решетника, порадовала публику яркими фото

Как известно, 37-летний Решетник и его 31-летняя возлюбленная счастливы в браке вот уже 10 лет. За это время у пары родилось трое детей, и все мальчики. Самому младшему, которого назвали Сашей, всего семь месяцев. Григорий с Кристиной часто делятся семейными кадрами в Инстаграм, вызывая восторг у публики.

Сейчас Кристина вместе с сыновьями отдыхает в одном из загородных клубов Киева. В своем новом посте в соцсети девушка выставила несколько любопытных кадров, передает Politeka.net.

На одном из них жена Решетника позировала в синем купальнике, продемонстрировав, как выглядит после третьих родов. Девушка хвастнула стройными длинными ножками и "осиной" талией. Ранее она рассказывала, что у нее было всего 40 минут свободного времени в день, чтобы заниматься спортом, и, как видим, это дало свои плоды.

На других снимках Кристина показала их с Григорием мальчиков.

"Летний вайб от #MissisReshetnik ❤️", - говорится в подписи.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Шикарные ноги Кристина, красотка🙏😉😘"

"Королева ❤️"

"Ну, самый младший, конечно, на папу похож, маме не в обиду.❤️"

"Какой класснющий))"

"Красотулечка!"

"Манюня лапочка...😍"

Напомним, что друг "Холостяков" и "Холостячек" Решетник поделился секретом уверенности в себе: "Когда-то у меня был единственный...".

Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник сбежал от съемок ради красотки-жены и сыновей: «Все делаю для вас».

Также Politeka писала, что ведущий «Холостяка» Решетник умилил семейным фото с женой и тремя сыновьями: «Пример для подражания».