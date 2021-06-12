Багатодітна мама Христина Решетник, дружина ведучого шоу "Холостяк" Григорія Решетника, викликала заздрість новим постом

Дівчина опублікувала серію свіжих фото в своєму мікроблозі в Instagram, показавши, як насичено пройшов її вихідний, передає Politeka.net.

Як відомо, 37-річний Решетник і його 31-річна кохана щасливі в шлюбі ось уже 10 років. За цей час у пари народилося троє дітей, і всі хлопчики. Наймолодшому, якого назвали Сашею, немає ще й півроку. Григорій з Христиною часто діляться сімейними кадрами в Instagram, викликаючи захват у публіки.

Цього разу Христина показала, як зводила своїх хлопчиків в розважальний комплекс з басейном і джакузі. Дружина Решетника позувала в білому банному халаті й сонцезахисних окулярах, обіймаючи дітей. На окремих знімках дівчина зняла, як малюки плавали в басейні або просто відпочивали на зеленому газоні.

"Субота з моїми хлопцями - спортивна і дуже активна. З трьома дітьми плавати в басейні і джакузі, грати на майданчику і в дитячій кімнаті, нарешті, просто переодягнутися - це цілий квест 🤣 🤪 але це - приємний квест ever 😄 😍 а як ви проводите ці вихідні? #my #boys #ReshetnikBoys", - підписала вона кадри.

За лічені хвилини користувачі оцінили пост "сердечками" та іншими милими смайликами.

Раніше ми розповідали, Решетник похвалився красунею-дружиною під час відпустки на Мальдівах.

"Ви часто питаєте, хто моя фаворитка - ось вона, моя абсолютна фаворитка всіх сезонів ("Холостяка", - ред.) @kristina_reshetnik 🤍 Mr & Mrs Reshetnik👫", - заявив Григорій.

На фото засмаглий ведучий позував поруч з не менш засмаглою дружиною. Дівчина при цьому блиснула апетитним декольте, відчинивши сорочечку.

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