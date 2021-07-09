19-летний победитель вокальных шоу "Голос. Діти" и "Голос країни-10" Роман Сасанчин покорил поведением с возлюбленной
Роман Сасанчин уже несколько лет встречается с девушкой Иванной, которой сейчас 23 года, пишет Politeka.net. После победы на популярном проекте Сасанчин вместе с возлюбленной перебрался в киевскую квартиру, которую выиграл на шоу.
Роман и Иванна часто публикуют в сети, как проводят время. В частности красотка опубликовала видео, в котором похвасталась кадрами нежности с любимым.
Брюнетка запрыгнула на руки возлюбленному, а он ее понес. Сасанчин признался, что девушка легкая.
"Люблю", - написала Иванна.
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Отметим, 1 июня стало известно, что Роман Сасанчин сделал предложение возлюбленной.
Примечательно, что влюбленные познакомились в компании общих друзей во время локдауна.
Сначала Иванна холодно реагировала на ухаживания Романа, но позже певец смог растопить ее сердце.
После победы на проекте пара уехала в киевскую квартиру, в которой не было еще ремонта. Пара некоторое время притиралась друг к другу в быту, но все же все вопросы решились, благодаря взаимопониманию.
Напомним, 19-летний победитель "Голосу країни" Сасанчин с возлюбленной дали волю чувствам
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