Дважды победитель - "Голос. Діти" и "Голос країни" - Роман Сасанчин совсем скоро распрощается с холостой жизнью

Как известно, 19-летний артист сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Иванне. Девушка старше его на четыре года, но парочка совсем не комплексует из-за разницы в возрасте. Роман со своей девушкой планируют расписаться в ближайшее время, а вот с пышной свадьбой им придется повременить, так как пока не хватает финансов. Живут молодые люди, кстати, в столице в квартире, подаренной Сасанчину, как победителю "Голосу". Ремонтом своего жилища парень занимается сам.

Невеста Ромы, вкусив славы, пробует свом силы, как блогер. Девушка активно ведет свой Инстаграм, рассказывая и показывая подробности из личной жизни. В своих новых "сториз" Иванна выставила кадры из поезда - куда они с Ромой направляются, неизвестно, но уже успели немного поссориться, передает Politeka.net. Девушка застала любимого врасплох, начав его снимать, когда он вскрывал пакет с бельем. Судя по его выражению лица, ему это не понравилось.

Чуть позднее Иванна, лежа уже в постели в купе, решила пообщаться с подписчиками, и у нее поинтересовались: "почему Рома такой злой?"

"Ромчик просто не любит, когда я его без предупреждения снимаю, его это злит", - честно призналась невеста победителя "Голосу".

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