Победитель "Голосу країни" 19-летний Роман Сасанчин рассказал о том, как его критиковали за работу после проекта

Недавно молодой певец Роман Сасанчин в интервью Ростиславу Калацинскому для канала Rostyslove Production рассказал о сложном периоде жизни, когда парню пришлось работать кассиром в супермаркете. Причем, по словам артиста, пришлось ему несладко. Все из-за критики окружающих.

Так, после победы у Романа изменилась жизнь не только в профессиональном плане, но и в личном. Тогда он уговорил возлюбленную переехать с ним в Киев и вместе поселиться. Чтобы привести семейное гнездышко в порядок, им приходится усердно трудиться.

С сложный период своей жизни Роман и Иванна пошли работать кассирами в супермаркет АТБ. В интервью молодой человек рассказал, что даже были такие покупатели, которые подходили, снимали его на мобильный телефон со словами: «Вот, смотрите, до чего дожился победитель «Голосу країни».

«Было странно слушать такое, как по мне, у каждого человека есть период взлетов и падений. Когда нет особого выбора у человека, надо же что-то делать, развиваться» - подчеркнул Роман.

Поклонники выразили свое мнение:

«Умница! Работы не боится! Шоу закончилось, началась реальная и хорошая жизнь; работать это не стыдно и не грех; Рома, вы молодец! Работать не стыдно, стыдно паразитировать на своих родных и ждать у моря погоды! Удачи вам!; Очень умный талантливый ребенок !!! Божьего благословения и счастья, тебе !!!; Очень светлый человек. Удачи Роману!».

Также молодой артист честно ответил на самые провокационные вопросы. Так, Роман рассказал о том, что новость о свадьбе с 23-летней избранницей стала для многих неожиданностью.

При этом в очередной раз молодой человек заявил, что причиной свадьбы не является беременность невесты. Пара пока еще не готова к детям, но планирует в будущем. Пока пополнение в семье планируется только одно – Роман и Иванка желают завести милого котенка.

Также невеста молодого артиста заявила, что они планируют еще немного пожить для себя.

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