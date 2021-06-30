Победитель вокального шоу "Голос. Діти" (2015) и "Голос країни" (2020) Роман Сасанчин готовится сделать важный шаг в своей жизни

Недавно 19-летний артист объявил о свадьбе. Его избранницей стала девушка Иванна - пара уже почти год живет в столице в квартире, подаренной Роману, как победителю "Голосу". В Сети появились слухи о беременности девушки, но пара, давшая недавно откровенное интервью, уверяет, что единственное пополнение, которое они пока планируют – это завести еще котенка. Пока что на первом месте у них работа и развитие.

Кроме того, в Сети не утихают споры по поводу возраста Иванны. Известно, что девушка старше своего возлюбленного. Публика забрасывает ее вопросами по поводу разницы в возрасте.

В своих новых "сториз" в Инстаграм невеста Сасанчина решила расставить все точки над "і", передает Politeka.net.

"У вас это самый популярный вопрос, какая ж у нас разница в возрасте. У нас разница 4 года, я старше Рому на 4 года, ему сейчас 19-ть, а мне 23. И нет у меня никаких комплексов, все нормально", - сообщила она.

Также Иванна решила дать отпор хейтерам, ответив на один из "подколов".

"Что будешь делать, если молодую себе найдет?", - спросили у нее.

"Не найдет. А если да, то втроем будем😂", - посмеялась в ответ невеста победителя "Голосу".

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