Победитель "Голосу країни" 19-летний Роман Сасанчин рассказал, какой будет свадьба с возлюбленной Иванкой
Как сообщает Politeka.net, известный украинский артист и победитель детского и взрослого "Голоса країни" Роман Сасанчин в интервью YouTube-каналу Rostyslove Production рассказал о том, как сделал предложение возлюбленной Иванке, какой будет их свадьба, а девушка также намекнула, что они ждут пополнение.
В анонсе следующего выпуска в нарезке видео возлюбленная Романа 23-летняя Иванка говорит фразу: "Кстати, мы ждем пополнение". Однако, о чем именно идет речь не понятно, так как девушка не завершает фразу. Некоторые пользователи в комментариях предположили, что пара ждет ребенка, оттого и решили пожениться.
К слову, по поводу свадьбы жених и невеста тоже высказались. По словам Романа, он не хочет большую свадьбу, так как для этого у них сейчас не хватает средств. Пара планирует тихо расписаться, а торжество, если и будет, то позже.
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"Вообще сейчас планирует только брак и роспись, а свадьба будет немного позже, потому что на самом деле сейчас это очень дорого, и на это еще надо заработать", - отметил Сасанчин. Невеста же заявила, что вообще не хочет свадьбы, но допустила, что они возможно ее потом сделают, скорее для родственников и друзей.
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