Будущая жена победителя "Голосу країни" Романа Сасанчина рассказала о самочувствии будущей свекрови

Как сообщает Politeka.net, несколько месяцев назад победитель "Голосу країни" Роман Сасанчин обратился к украинцам через соцсети с мольбой о помощи. Молодой артист просил помочь собрать деньги на лечение тяжело больной мамы, которая попала в реанимацию из-за коронавируса.

Не так давно парень сообщил, что маме стало лучше и ее уже выписали домой. А теперь невеста Романа Иванка в ответ на вопросы поклонников, рассказала в Instagram-сторис, как сейчас себя чувствует ее будущая свекровь.

"Вона полностью еще не поправилась. Сейчас у нее то с сердцем проблемы, то с почками. Сейчас еще ангину имеет. Еще у нее на щитовидке узлы есть. Но в сравнении с тем, как было когда-то, то й уже намного лучше, она уже много говорит, уже звонит много, так как когда-то. И мы надеемся, что в дальнейшем будет становится только лучшею. Бог ей поможет справится совсем", - рассказала Иванка.

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