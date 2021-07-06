Возлюбленная победителя "Голосу країни" и "Голос. Діти" Романа Сасанчина ответила на вопросы, которые очень волнуют публику

Как известно, недавно 19-летний певец сделал предложение руки и сердца своей девушке Иванне. Пользователи Сети "смакуют" это событие. Красотку называют "хищницей", обсуждая их разницу в возрасте. Иванна старше своего жениха на четыре года, ей 23. Более того, поговаривали, что к столь раннему браку привела якобы беременность девушки. Однако, пара опровергла слухи, заявив, что если они кого и собираются заводить, так это очередного котика.

К слову, Сасанчин уже около года живет вместе с Иванной в квартире, которую ему подарили, как победителю, на "Голосі". Парень самостоятельно занимался ремонтом, работая после окончания проекта кассиром в супермаркете. Он признавался, что "ему не повезло", так как после финала началась эпидемия и отменились все запланированные выступления, а жить-то на что-то надо было.

Его невеста также активно комментирует личную жизнь в соцсети. В "сториз" Иванну забросали вопросами, передает Politeka.net. Самый главный из них: когда они с Романом планируют свадьбу.

"Еще нескоро))) Мы никуда не спешим", - ответила девушка. Ранее появилась информация, что они сначала собираются просто расписаться, а на пышное торжество надо еще заработать.

Также у невесты Сасанчина поинтересовались, скучает ли она за своим бывшим бойфрендом. Иванна призналась, что не скучает.

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