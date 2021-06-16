Победитель "Голосу країни" 19-летний Роман Сасанчин рассказал, как после победы на "Голосі країни" работал кассиром

Как сообщает Politeka.net, известный украинский артист и победитель детского и взрослого "Голоса країни" Роман Сасанчин в интервью YouTube-каналу Kyiv LIVE TV рассказал о том, как после победы на вокальном шоу устроился работать кассиром.

Так, по словам Романа, ему не повезло, но он не стал опускать руки, а девушка Иванка, которой он недавно сделал предложение, всегда была рядом. Оказалось, что после победы в "Голосе", Сасанчин с возлюбленной переехали в подаренную на проекте квартиру в Киеве, но в это время началась пандемия и карантин. Это повлияло на дальнейшую судьбу артиста.

"Вышло так, что именно мне так не повезло. Когда закончился "Голос", в нашей стране началась пандемия, ввели карантин, все закрывалось. Все заказы на выступления, корпоративы, свадьбы, все эти приглашения отменились или перенеслись. Я не хотел сидеть на шее у родителей, поэтому пошел работать в супермаркет кассиром", - поделился Роман.

По его словам, в других обстоятельствах, он бы не пошел на такую работу, но тогда пришлось это сделать. Его возлюбленная Иванка все это время была рядом и также работала кассиром вместе с ним.

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