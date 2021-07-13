Співачка Міла Нітіч, яка брала участь в "Голосі країни 11" в команді Тіни Кароль, похвалилася своєю участю в новому проекті
30-річна зірка стала учасницею шоу "Співають всі". Кадрами зі знімань вона поділилася на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net
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"Ну що, хлопці, ми готові до праці і оборони. Нам залишилося до кінця зйомок ще кілька днів. Я хочу нагадати, що з кінця серпня стартує проект, в якому буде відразу 100 зірок. І серед них буду Я. Дивіться. Не пропустіть. Вам сподобається", - звернулася Нітіч до фоловерів.
Новий проект вийде на телеекрани 21 серпня.
«Співають всі!» - це українська адаптація всесвітньо відомого формату All together Now. Більше 80 талановитих учасників постануть перед журі, до складу якого увійшли 100 українських артистів, а головною суддею стала Наталія Могилевська.
Нагадаємо, Нітіч з "Голосу країни" зворушила зізнанням про дітей і таємного коханого.
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