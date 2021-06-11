Певица Мила Нитич, принимавшая участие в "Голосі країни 11" в команде Тины Кароль, обескуражила заявлением о личной жизни

30-летняя звезда, которую называют фавориткой Аллы Пугачевой, довела Кароль до слез своим выступлением в прямом эфире четвертьфинала "Голосу країни", исполнив песню "Malade" Lara Fabian. Тина тогда заявила, что Нитич достойна быть звездой и "легендарной в этой стране", несмотря на любое голосование.

Мила действительно много времени уделяет карьере. Певица сама в этом сознается, а вот о своей личной жизни брюнетка старается не распространяться. Разговор на пикантные темы зашел в эфире YouTube-канала Rostyslove Production.

Ведущий отметил, что публика наблюдает за успехами Нитич только на профессиональном поприще, а вот хотелось бы порадоваться за нее и в личном плане.

"Не люблю говорить на эту тему... Это касается только меня и моего любимого человека, и все. Это моя позиция. Я не вижу смысла об этом говорить, - певица была категорична. - Я понимаю, что артист должен быть интересным с разных сторон, но только не своей личной жизнью. Есть двери, которые закрываются и за ними больше никто ничего не видит и не знает, двери моего дома".

Мила все же ответила на вопрос о детях.

"Я же нормальный человек, конечно, планирую. Я очень хочу... но, знаешь... хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Конечно, я хочу быть мамой, а не только артистом. Всему свое время", - резюмировала артистка.

Отметим, в настоящее время Мила решила устроить себе отпуск, отправившись в Турцию. Девушка выставляла кадры в "сториз", хвастаясь роскошным отелем, утопающим в зелени. Также певица позировала в купальнике, отдыхая возле открытого бассейна.

Напомним, что фаворитка "Голосу країни" Мила Нитич схлестнулась с красоткой из команды Тины Кароль: "Не надо было...".

Как сообщала Politeka, Мила Нитич, которая довела Кароль до слез на "Голосі країни", вызверилась на украинцев: "Займитесь своей жизнью!".

Также Politeka писала, что Мила Нитич "врезала" Лорак и Поляковой после их заявлений о Меладзе: "Как одна, так и другая, извините меня..."