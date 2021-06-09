Певица Мила Нитич, принимавшая участие в "Голосі країни-11", отправилась за границу
Мила Нитич проработала 10 лет с продюсером Владимиром Бебешко, передает Politeka.net. Артистке не нравился репертуар, который ее заставлял петь продюсер. В результате из-за больших разногласий и давлений Нитич приняла решение разорвать сотрудничество с ним.
Сейчас же артистка самостоятельно занимается развитием карьеры.
А недавно в своем Инстаграм она поделилась кадрами своего отдыха, улетев из Украины в Турцию.
На кадрах певица показала бассейн с голубой водой и шезлонги.
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"Ну здравствуй отдых", - написала певица.
Публикация не собрала много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис такой возможности нет.
Ранее мы писали, что Мила Нитич давно знакома с продюсером, Константином Меладзе. Поэтому в интервью Rostyslove Production она резко отреагировала на слова певиц Ани Лорак и Оли Поляковой, о том, что он проявлял к ним интерес, как к объектам вожделения.
Мила Нитич считает, что даже если данные факты были, то зачем о них рассказывать спустя много лет.
А Олю Полякову певица и вовсе "приструнила". По словам Милы, ее коллега занимается популизмом и пиарится. Нитич предположила, что сейчас до нашего шоу-бизнеса дошла модная волна из Голливуда о харассменте, именно поэтому обе артистки подняли эту тему.
"Если бы вы хотели открыть уголовное производство по этому вопросу, тогда нужны были бы доказательства. А вы просто сейчас голословны - как одна, так и другая, извините меня, пожалуйста", - заявила певица.
Напомним, что фаворитка "Голосу країни" Мила Нитич схлестнулась с красоткой из команды Тины Кароль: "Не надо было...".
Как сообщала Politeka, Мила Нитич, которая довела Кароль до слез на "Голосі країни", вызверилась на украинцев: "Займитесь своей жизнью!".
Также Politeka писала, что Мила Нитич "врезала" Лорак и Поляковой после их заявлений о Меладзе: "Как одна, так и другая, извините меня..."