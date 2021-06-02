Певица Мила Нитич, принимавшая участие в "Голосі країни 11" в команде Тины Кароль, разложила по полочкам громкое дело Ани Лорак и Константина Меладзе

Как известно, Каролина в эфире программы "Судьба человека" публично обвинила 57-летнего продюсера и композитора в недостойном поведении. Певица расказала, что, став подопечной Меладзе в 2007 году и выпустив совместную с его братом Валерием песню, Константин якобы стал проявлять к ней настойчивое внимание, делая непристойные предложения взамен на сотрудничество. Лорак отказалась от ухаживаний, после чего продюсер заблокировал ее телефон.

Скандал разросся до невиданных размеров. Очень многие коллеги Лорак и Меладзе, к примеру Оля Полякова, Анастасия Приходько, Надежда Мейхер, высказались по этому поводу: одни принимали сторону певицы, другие защищали честь композитора.

Мила Нитич, которая длительное время знакома с продюсером, поделилась своей точкой зрения по поводу харассмента в интервью Rostyslove Production. Ведущий поинтересовался у нее, верит ли она в правдивость заявления Лорак.

"Можно верить в бога, а тут нужны доказательства... Или они есть, или их нет. Я к Ани прекрасно отношусь, но... Есть такая фраза "после боя руками не машут". Даже если, возможно, был такой инцидент, в чем я могу сомневаться, зачем об этом вспоминать, когда уже прошло много лет? С такими вещами нужно идти к специалистам и разговарить с ними. Да, ей больно, но кроме нее об этом узнали миллионы людей в стране, где Константин Меладзе очень уважаемый человек, талантливый композитор... Какая ее мотивация, чего она добилась в итоге?", - недоумевает звезда "Голосу".

Отдельно Нитич прокомментировала вмешательство в скандал Поляковой. Оля подтвердила домогательства со стороны Меладзе, рассказав свою историю кастинга в "ВИА Гру".

"Оля Полякова как всегда занимается популизмом и просто себя пиарит, и все. Это мое мнение, - жестко прошлась по артистке Мила. - Она делает это очень часто и сильно злоупотребляет этим в последнее время. Это может некрасиво звучит, но, правда... Если бы вы хотели открыть уголовное производство по этому вопросу, тогда нужны были бы доказательства. А вы просто сейчас голословны - как одна, так и другая, извините меня, пожалуйста. Просто сейчас пошла эта модная волна из Голливуда о харассменте и дошла до наших артистов".

Напомним, Еще одна экс-ВИА Гра рискнула сделать заявление о скандале с Меладзе: "Желаю всем девчатам...".

Как сообщала Politeka, Полякова после откровений Ани Лорак раскрыла новые детали домогательств Меладзе: "Он хотел, как Дед Мороз?"

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