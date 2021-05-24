Российский певец грузинского происхождения Валерий после скандала с Ани Лорак вновь всколыхнул украинскую публику

Оказалось, что певец посетит Киев для участия в Аtlas Weekend, сообщает Politeka.net со ссылкой на офциальную страницу фестиваля в Instagram.

Реакция на приезд в Украину российского певца оказалась бурной.

«Это прикол такой?», «Ого! Спасибо!) 🔥🙌 теперь точно не пойду», «Давайте уже Киркорова, пофиг же кого тянуть», «Искусство вне политики?», «Это шутка такая неудачная?», «У вас еще 1 апреля не прошло?», «Это просто дно», «Какой ужас», «Та за что», «Бузову», «Что за позорище?», «Ой, все также на Ротару ворчали, а в итоге орали песни и скакали как сумасшедшие. Чувствую здесь будет тоже самое», «Агутина ещё привезите и будет разрыв», - пишут в комментариях.

Отметим, недавно Ани Дорак заявила, что Константин Меладзе якобы делал непристойные предложения взамен на сотрудничество. По словам певицы, она вежливо отказалась, после чего продюсер заблокировал ее номер в телефоне.

Как известно, Лорак стала подопечной Меладзе в 2007 году. Выпустив совместную песню с его братом Валерием, сотрудничество продлилось недолго.

Напомним, Ани Лорак прервала молчание после новых обвинений Меладзе, обратившись к поклонникам: «Я прошу всех вас…»

Как сообщала Politeka, Приходько влезла в скандал с Лорак и Меладзе и пожалела об этом: "Свечу не держала..."

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