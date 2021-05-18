Популярная певица Ани Лорак прервала молчание после своих неосторожных слов о Константине Меладзе

Как сообщает Politeka.net, недавно в интервью певица обмолвилась, что Константин Меладзе предлагал ей особые условия сотрудничества взамен на продвижение по карьере. Позже Лорак поддержала украинская певица Ольга Полякова. Блондинка заявила, что ей продюсер тоже предлагал такие условия.

Стоит отметить, что некоторые артистки, которые сотрудничали с продюсером, стали защищать его, заявляя, что по отношению к ним такого поведения он не позволял. Впрочем, экс-солистка ВИА Гры Татьяна Найник заявила, что во время ее работы в коллективе Меладзе приставал к ней и распускал руки. Когда девушка не ответила взаимностью, он якобы выжил ее из коллектива.

После очередного витка скандала Ани Лорак прервала молчание, опубликовав в Инстаграм видео с концерта, где она поет песню Меладзе. Певица обратилась к поклонникам.

«Мы с вами живем в эпоху общественного порицания, где можно перекрутить и извратить любое слово. Так и случилось недавно, когда были сделаны неправильные выводы из моего интервью. После чего началась необоснованная публичная травля человека, к которому я с уважением и любовью отношусь — к великому композитору Константину Меладзе. Я прошу всех вас оставить эту тему в покое. Добро победит», - подписала видео артистка.

Напомним, что Али Лорак в обнимку со своим "любовником" намекнула на долгожданное событие: "Боже, это не сон".

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