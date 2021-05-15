Схоже, фанати Ані Лорак і Сергія Лазарєва дочекалися головної події, про яку благали багато років

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська артистка Ані Лорак, яка багато років живе і будує кар'єру в середовищі російського шоу-бізнесу, часто радує публіку яскравими фото і відео у своєму мікроблозі в Instagram. Так цього разу зіркова красуня показала яскравий кадр зі студії звукозапису, на якому позує разом зі своїм другом Сергієм Лазарєвим. Як відомо, парі вже давно приписують бурий роман, а шанувальники вже довгий час благали співачку про дует з російським виконавцем.

На нових фото Ані та Сергій позують обійнявшись. Вона вся в білому - стильні штани, топ і піджак-оверсайз на плечах. Він же в темному вбранні - рваних джинсах, футболці і сорочці. До слова, на другому знімку, який Лорак зробила сама, вони з Сергієм притиснулися один до одного і мило посміхаються в об'єктив. У підписі до публікації співачка натякнула, що мрія її фанатів можливо збулася. "Ми ще ніколи не були так близькі до нашої мрії", - загадково написала вона.

А шанувальники тут же кинулися обговорювати знімки, впевнені в тому, що Лорак і Лазарєв таки записали дует. "Невже дует?", "Довгоочікуваний дует!", "Не може бути, дме?", "З нетерпінням чекаємо!", "Що? Довгоочікуваний дует. Це буде бомба", "Боже, це не сон", "найулюбленіші", "нарешті дует", "ми так довго цього чекали", "неймовірно", "які ви красиві", - пишуть в коментарях до фото Лорак.

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