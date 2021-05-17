Популярна співачка Ані Лорак показала, хто живе у неї вдома

Ані Лорак перебувала у відносинах з турецьким бізнесменом Муратом Налчаджіоглу понад 10 років, передає Politeka.net. У своєму інтерв'ю в передачі "Судьба человека" співачка розповіла, що хотіла розвивати кар'єру і тому запропонувала чоловіку покинути Україну разом з нею, але той залишився в Києві.

Пізніше в мережі з'явилися кадри, як бізнесмен обіймається з іншою дівчиною. Після цього Ані Лорак вирішила розлучитися з чоловіком.

Зараз зірка не розкриває подробиць свого особистого життя. Відомо, що артистка виховує дочку, а у своєму недавньому сторіс показала красеня, який живе в її будинку.

На кадрах Ані зняла улюбленого вихованця Тошу, який дрімав.

"А хто, а хто найкрасивіший на світі? Це я Тошенька, це я - моя мордочка", - заспівала Лорак, гладячи позіхаючого песика.

Зворушливі кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі адже в сторіс це неможливо.

Нагадаємо, колишній чоловік Ані Лорак розповів через два роки після розлучення, що навколо їх пари було багато пліток.

"Було сумно, звичайно, 15 років живеш з людиною, а після певної ситуації залишаєшся один в іншій країні, куди приїхав заради своєї сім'ї", - розповів Мурат Налчаджіоглу.

До слова, не так давно в мережі стали ходити нові чутки про те, що пара возз'єдналася. Виною всьому стало відео, де Ані обіймається з екс-чоловіком на вечірці Філіпа Кіркорова.

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