Популярная певица Ани Лорак показала, кто живет у нее дома

Ани Лорак состояла в отношениях с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу более 10 лет, передает Politeka.net. В своем интервью в передаче "Судьба человека" певица рассказала, что хотела развивать карьеру и поэтому предложила супругу покинуть Украину вместе с ней, но тот остался в Киеве.

Позже в сети появились кадры, как бизнесмен обнимается с другой девушкой. После этого Ани Лорак решила развестись с мужем.

Сейчас звезда не раскрывает подробностей своей личной жизни. Известно, что артистка воспитывает дочь, а в своем недавнем сторис показала красавчика, который живет в ее доме.

На кадрах Ани засняла любимого питомца Тошу, который дремал.

"А кто, а кто самый красивый на свете? Это я Тошенька, это я - моя мордочка", - спела Лорак, гладя зевающего песика.

Умилительные кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе ведь в сторис это невозможно.

Напомним, бывший муж Ани Лорак рассказал спустя два года после развода, что вокруг их пары было много сплетен.

"Было грустно, конечно, 15 лет живешь с человеком, а после определенной ситуации остаешься один в другой стране, куда приехал ради своей семьи", — рассказал Мурат Налчаджиоглу.

К слову, не так давно в сети стали ходить новые слухи о том, что пара воссоединилась. Виной всему стало видео, где Ани обнимается с экс-супругом на вечеринке Филиппа Киркорова.

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