Популярна співачка Ані Лорак опублікувала в мережі фото в новому образі і розкрила подробиці про грандіозний концерт

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська артистка Ані Лорак, яка багато років живе і будує кар'єру в середовищі російського шоу-бізнесу, часто радує публіку яскравими фото і відео у своєму мікроблозі в Instagram. Так цього разу зіркова красуня показала яскравий кадр в новому образі, а в підписі до нього розповіла про свій концерт в Росії. І це попри те, що в Росії ковідний карантин і безліч людей хворіють.

На новому знімку ані відображена на сірому тлі, вона при повному параді, видно, що знову змінила образ. Перед камерою зірка з'явилася в елегантній чорній сукні на тонких бретельках, поверх якої накинула темний піджак, який сповзає з витончених плечей і підкреслює декольте. Волосся співачки розпущене в об'ємному укладанні, на її обличчі акуратний макіяж, а у вухах масивні сережки-зірки.

У підписі до фотографії Лорак написала: "Мої улюблені, до нашої з вами зустрічі залишилося зовсім трохи! 27 травня перший концерт #шоуTheBest цього року. Дати туру і квитки можна подивитися на офіційному сайті anilorak.ru. До зустрічі в залі". Користувачі тут же почали активно обговорювати новину про концерт і фото артистки. "Півтора року не бачилися. Шалено хочеться обійняти вас, Кароліна", "Удачі, сонце наше", "Вже плануємо зустріч", "Ми скучили. До зустрічі!", "Чекаю моменту, коли ми разом будемо рахувати дні до всеукраїнського туру. Дуже сильно скучила за вами, рідна", "Ми так сумували за концертами!", "У Росії карантин закінчився чи що? У нас в Казахстані хворіють люди, карантин", Який концерт без глядача. Епідемія, заведуть кримінальну справу ", - пишуть фанати.

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