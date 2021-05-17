Популярная певица Ани Лорак опубликовала в сети фото в новом образе и раскрыла подробности о грандиозном концерте

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская артистка Ани Лорак, которая много лет живет и строит карьеру в среде российского шоу-бизнеса, часто радует публику яркими фото и видео в своем микроблоге в Instagram. Так в этот раз звездная красотка показала яркий кадр в новом образе, а в подписи к нему рассказала о своем концерте в России. И это несмотря на то, что в России ковидный карантин и множество людей болеют.

На новом снимке Ани запечатлена на сером фоне, она при полном параде, видно, что снова сменила образ. Перед камерой звезда появилась в элегантном черном платье на тонких бретельках, поверх которого накинула темный пиджак, который сползает с изящных плеч и подчеркивает декольте. Волосы певицы распущены в объемной укладке, на ее лице аккуратный макияж, а в ушах массивные серьги-звезды.

В подписи к фотографии Лорак написала: "Мои любимые, до нашей с вами встречи осталось совсем чуть-чуть! 27 мая первый концерт #шоуTheBest в этом году. Даты тура и билеты можно посмотреть на официальном сайте anilorak.ru. До встречи в зале". Пользователи тут же принялись активно обсуждать новость о концерте и фото артистки. "Полтора года не виделись. Безумно хочется обнять вас, Каролина", "Удачи, солнце наше", "Уже планируем встречу", "Мы соскучились. До встречи!", "Жду момента, когда мы вместе будем считать дни до всеукраинского тура. Очень сильно соскучилась по вам, родная", "Мы так скучали по концертам!", "В России карантин закончился что ли? У нас в Казахстане болеют люди, карантин", Какой концерт без зрителя. Эпидемия, заведут уголовное дело", - пишут фанаты.

Напомним, Ани Лорак показала, какой "красавчик" живет вместе с ней: домашние кадры.

Как сообщала Politeka, Али Лорак в обнимку со своим "любовником" намекнула на долгожданное событие: "Боже, это не сон".

Также Politeka писала, Ани Лорак пришла на эфир российского телеканала в узком топе, даже бывший муж оценил: новое фото.