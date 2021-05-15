Певица Анастасия Приходько вставила свои пять копеек в нашумевшую историю с якобы домогательствами продюсера Константина Меладзе к Ани Лорак

В одном из интервью Приходько возмутилась поведением Лорак. Мол, обвинения спустя столько лет сыпать ни к чему. Сделала она это в своей "острой" манере, не выбирая слов. Некоторые моменты звучали весьма обидно, по мнению публики.

"Просто интересно, зачем говорить об этом сейчас, когда благодаря сексу с этим человеком ты ешь черную икру, состоялась как артист, а потом все это вываливаешь. Ты же изначально согласилась? Больше похоже на хайп и поддержание популярности. Ну что ж, как говорят — "в шоу-бизнесе, как и на войне, все средства хороши", - заявила Анастасия.

Таким образом, певица подлила масла в огонь и тоже оказалась втянутой в скандал. Ей пришлось оправдываться за свои слова и просить, чтобы ее никак не связывали с этой "грязной" историей. Соответствующий пост она сделала в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net.

"Это собирательный образ. Я не говорила конкретно про Лорак. Я свечу не держала и мне не интересно, что там было... Я не защищаю и не поливаю грязью никого из фигурантов скандала. Более того, я не планировала к нему присоединяться! Меня зацепила фраза, что «все были согласны на эти условия». Я не «все», за меня расписываться не нужно. Лично у меня условия были другие и обобщать не надо. Свою историю я расскажу в случае, когда буду готова к очередному скандалу", - заявила Приходько.

Напомним, Лорак стала подопечной Меладзе в 2007 году. Выпустив совместную песню с его братом Валерием, сотрудничество продлилось недолго. Сейчас же Каролина заявила, что Константин якобы делал непристойные предложения взамен на сотрудничество. По словам певицы, она вежливо отказалась, после чего продюсер заблокировал ее номер в телефоне.

Напомним, что Ани Лорак после откровений о Меладзе засняли в объятиях седовласого красавца: "Моя..."