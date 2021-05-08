Известная певица Анастасия Приходько рассказала откровенно, как чувствует себя в роли многодетной матери

Артистка дважды выходила замуж, а сейчас она многодетная мать, передает Politeka.net. Первую дочь, Нанну, звезда родила в 2010 году от абхазского бизнесмена Нури Кухилавы. Пара разошлась, и в 2013 году певица снова вышла замуж за бизнесмена, Александра. У супругов в 2015 и 2021 годах родились сыновья.

"Мама - самое нежное, доброе, прекраснейшее слово, которое мне удавалось слышать. Бездонный мир ласки, тёплых рук, света, вкусной выпечки, любимого холодца для Наны и оливье для Гордея в моём исполнении🙈 Если бы в 18 мне сказали, что я буду многодетной мамой, рассмеялась бы в лицо. Но, совсем скоро я услышу новое «мама» уже в третий раз. И каждый раз это звучит по особенному🙏 А ещё я поняла очень важную вещь, любовь не делится, она только умножается ❤️ Дорогие мои мамочки, второе воскресенье мая - наш день! Хочу поздравить нас с Днём Матери🙏❤️ Папы, не забудьте поздравить тех, кто подарил вам самое главное сокровище в Вашей жизни☺️", - написала Приходько.

Стоит напомнить, что ранее звезда рассказала, что ее идеальный вес 50 кг. И сейчас она уже на финишной прямой - еще 6 килограмм и красотка. По ее словам, ей было очень красиво в этом весе и показала фото.

К слову, своенравная Приходько скрывала свою беременность и рассказала о ней только после рождения сына. При этом она продолжала скрывать пол новорожденного ребенка.

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