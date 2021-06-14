Певица Мила Нитич, принимавшая участие в "Голосі країни 11" в команде Тины Кароль, рассказала, каким человеком был хореограф Григорий Чапкис

Как известно, Григорий Чапкис скончался в Киеве поздно вечером 13 июня. В последние дни рядом с ним была его жена Мила и дочь Лилия.

Ранее сын Чапкиса Грег рассказал, что отец умер из-за старости. «92 года человеку, все начало отказывать... Он держался хорошо. Он старенький, это муки», - сказал он.

Мила Нитич, которая знала легендарного хореографа, подлилась трогательным воспоминанием нем у себя в сторис.

«Сегодня ночью умер легендарный, на мой взгляд, человек. Я думаю, что в Украине нет человека даже среди молодого поколения, который бы не слышал имени Григорий Чапкис. Григория Николаевича я знала лично. Это для меня человек, который творила культурную историю Украины. Он не следовал трендам, он их сам создавал. Всегда очень улыбчивый. Всегда с очень тонким и классным чувством юмора. С легким подходом к жизни. Вот как он круто танцевал, так он круто прожил свою жизнь. Я хочу, чтобы всем нам он запомнился таким классным. Каким он на самом деле был. Светлая память вам. Григорий Николаевич. Без вас этот мир стал тускнее», сказала Нитич.

Напомним, внучка Чапкиса показала последнее фото с дедушкой: "Выглядят счастливыми".

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