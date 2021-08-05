Украинский шоубиз накрыла волна возмущений, обвинений и оправданий. Причина - предстоящий большой концерт ко Дню Независимости и ряд запретов, о которых объявили организаторы

В частности, скандал вспыхнул после того, как группу "Green Grey" исключили из списков выступающих из-за русскоязычной песни. Тогда фронтмен коллектива Дмитрий Муравицкий прокомментировал происходящее, сымитировав рвотный посыл. Некоторым показалось, что артист, таким образом выразил свое отношение к украинскому языку и даже народу в целом. Муравицкий объяснил детальнее свою позицию.

"Я выразил свое отношение к поправкам к мовному закону, а не к украинскому языку, так что не надо вот это "ля-ля". Я чту конституцию Украины и Уголовный Кодекс, а восхищаться законотворчеством Верховной Рады, которая себя уже давно дискредитировала, я как гражданин не обязан", - заявил рокер.

Ситуацию также прокомментировал продюсер Михаил Ясинский, компания которого Secret Service Entertainment Agency, обслуживает Олю Полякову, Макса Барских и других звезд.

Он выразил неуверенность, что у организаторов получится полностью избежать русскоязычных песен на концерте с легендарными композициями за 30 лет независимости страны. По словам Ясинского, с одной стороны можно понять требование организаторов, учитывая специфику праздника, а с другой - публика может не понять.

"Концерт после всей этой шумихи точно получит сумасшедший рейтинг. Но если аудитория не примет задумку, то значит, она была, мягко говоря, неверной. И организаторы должны понимать эти риски. В любом случае, Оля Полякова, репертуар которой состоит, в основном, из русскоязычных песен споет на украинском языке. Какую именно, пока сказать не могу, но это очень известная композиция", - заявил продюсер в комментарии КП.

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