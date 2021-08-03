Популярная певица Оля Полякова похвасталась дорогим ремонтом во время отдыха в загородном доме
В этот раз Полякова решила похвастаться видом своей комнаты после ремонта с роскошным камином, панорамными деревянными окнами и дорогой отделкой. Как известно, загородные хоромы Поляковой находятся в селе Старое (Бориспольский район Киевская область).
Так элитный особняк звезды находится в достаточно закрытой территории с увеличенной охраной. Просто так туда не попасть: солдаты на КПП отвечают, что попасть в коттеджный городок можно только по приглашению вип-жильцов, проехав через части.
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По мимо квартиры в Киеве, здесь звезда также часто отдыхает с мужем и детьми.
Как можно заметить по кадрам, вид из окон дома открывает на красоту местной природы. С одной стороны - густой лес, с другой – еще дома, с третьей - воды Днепра. В самом доме обстановка сделана в светлых тонах, есть место для застолья и для посиделок у камина.
Светлые кресла с роскошной отделкой и белоснежный камин в центре комнаты задают тон обстановке. Причем Полякова успела похвастаться видом в целом, когда открыла окна и не забыла дать рассмотреть механические шторы.
Отметим, деревянный дом семейство Поляковых был расширен почти в два раза во время карантина. Также за счет пристройки певице удалось организовать пространство для огромной спальни.
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