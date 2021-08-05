Певица Оля Полякова порадовала фанатов новыми семейными кадрами, показав домашний уют и своих близких людей

Так, 37-летняя артистка приготовила праздничный обед для своей мамы Светланы, в честь ее дня рождения. Женщине исполняется 59.

Застолье, судя по всему, проходило в загородном поместье Поляковой (в том самом, где у нее собственная конюшня с мини-фермой, причал с яхтами, открытый бассейн и баня).

Полякова засняла маму за столом, а также похвасталась яствами. Соответствующие кадры она выложила в "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net.

"Мамочка, посмотри сюда, дорогая! С днем рождения! Посмотрите, какая у нас курица, какая у нас еда...", - восторгалась Полякова.

В это время голос за кадром, принадлежащий ее супругу Вадиму Буряковскому, поправил, что не курица, а, индюшка.

"Ой, а эти цветы Вадюся украл для мамы где-то... Где ты украл?", - Оля крупным планом показала шикарный букет белой сирени.

"У соседей", - отшутился ее муж.

Примечательно, что они с тещей являются ровесниками. Буряковский чуть более месяца назад отпраздновал 59-летие. Тогда они с женой закатили в своем поместье вечеринку в кубинском стиле, куда пригласили много звезд. В частности, были замечены певица Даша Астафьева, фэшн-фотограф Соня Плакидюк и беременная ведущая Катя Осадчая. Гостей на полуостров доставляли на двухэтажном катере.

Муж Поляковой, как известно, является крупным бизнесменом, владеет заводами и пароходами, а также продюсирует саму артистку. В отличие от возлюбленной, он старается избегать публичности.

Напомним, Полякова впервые за долгое время показала мужа, который старше ее на 22 года

Ранее Politeka писала, что продюсер Поляковой предупредил организаторов концерта ко Дню Независимости о рисках

А еще Politeka сообщала, что ЧП произошло в особняке Оли Поляковой, певица показала первые кадры: "Она выживет…"