Известная украинская певица Оля Полякова показала, как изменилась после похода к парикмахеру

Как пишет Politeka.net, 37-летняя популярная украинская певица Ольга Полякова активно ведет свой блог в Instagram, где делится с поклонниками подробностями своей жизни. Так, на этот раз звезда показала поклонникам свой поход к парикмахеру.

Оля Полякова выложила серию stories, на которых сидела в парикмахерском кресле, ведь решила сменить имидж. Певица спросила фанатов, что ей делать с челкой. Большинство посоветовала Поляковой оставить все как есть, однако эпатажная певица сделала по-своему.

"70% говорит, что челку надо оставить и не стричь, а ее все равно постригу. Хахахаха, я же моложе так стала", - шутит Полякова.

Так, Оля покрасовалась новой прической и показала себя в полный рост в зеркале. Певица была одета в стильное джинсовое платье с черным поясом.

Ранее Politeka писала, что Полякова дерзко объяснила скандальное фото дочери с оружием: "Всегда думаю, что делаю".

Напомним, что юная дочь Поляковой после скандалов подразнила видом в крошечном бикини: фото из спальни.

А еще Politeka сообщала, что скандал Поляковой с Меладзе не утихает, певица сделала новое заявление:"если бы это была не правда, они...".