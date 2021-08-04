Известная украинская певица Оля Полякова показала, как изменилась после похода к парикмахеру
Как пишет Politeka.net, 37-летняя популярная украинская певица Ольга Полякова активно ведет свой блог в Instagram, где делится с поклонниками подробностями своей жизни. Так, на этот раз звезда показала поклонникам свой поход к парикмахеру.
Оля Полякова выложила серию stories, на которых сидела в парикмахерском кресле, ведь решила сменить имидж. Певица спросила фанатов, что ей делать с челкой. Большинство посоветовала Поляковой оставить все как есть, однако эпатажная певица сделала по-своему.
"70% говорит, что челку надо оставить и не стричь, а ее все равно постригу. Хахахаха, я же моложе так стала", - шутит Полякова.
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Так, Оля покрасовалась новой прической и показала себя в полный рост в зеркале. Певица была одета в стильное джинсовое платье с черным поясом.
Ранее Politeka писала, что Полякова дерзко объяснила скандальное фото дочери с оружием: "Всегда думаю, что делаю".
Напомним, что юная дочь Поляковой после скандалов подразнила видом в крошечном бикини: фото из спальни.
А еще Politeka сообщала, что скандал Поляковой с Меладзе не утихает, певица сделала новое заявление:"если бы это была не правда, они...".