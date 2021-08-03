Співачка Оля Полякова епатувала публіку "дорослим" фото своєї 16-річної доньки, за що її тут же лінчували в Мережі

Скандальний кадр, яким 37-річна артистка поділилася раніше в Instagram, був зроблений під час недавньої вечірки, присвяченої дню народження її чоловіка Вадима. Вечір був не просто грандіозним, але ще й тематичним. Дочка Полякової Маша виглядала, як кубинська красуня, і позувала з бутафорською гвинтівкою у вельми пікантному ракурсі.

"Господиня картелю))", - говорилося в підписі до знімка.

Оля вирішила пояснити, що її спонукало виставити настільки сміливе фото дитини. Мова про це зайшла в програмі "Світське життя", передає Politeka.net.

"Я завжди думаю, що я роблю. Це жарт, і не треба шукати чорну кішку в темній кімнаті і злочину там, де його немає. Це Куба, нарко-вечірки, все це було в історії, тому вона була одягнена, як кубинська дівчина", - заявила Полякова, зазначивши, що заготовила багато театральних "штук" спеціально для торжества.

За словами співачки, їй дуже сподобалося, як дочка вийшла на фото, тому вона вирішила похвалитися ним в Мережі. Полякова додала в своїй грайливій манері, що дівчата можуть "виглядати сексуально і в 16, і в 30 з великим хвостиком".

Нагадаємо, скандал Полякової з Меладзе не вщухає, співачка зробила нову заяву: "якби це була не правда, вони…"

Як повідомляла Politeka, Полякова вп'ялася губами в розгубленого Макса Барських на очах у Осадчої

Також Politeka писала, що Полякова жорстко "проїхалася" по українцях після шопінгу в Ніцці