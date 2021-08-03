Популярна співачка Оля Полякова похвалилася дорогим ремонтом під час відпочинку в заміському будинку

Цього разу Полякова вирішила похвалитися видом своєї кімнати після ремонту з розкішним каміном, панорамними дерев'яними вікнами і дорогою обробкою. Як відомо, заміські хороми Полякової знаходяться в селі Старе (Бориспільський район Київська область).

Так Елітний особняк зірки знаходиться в досить закритій території зі збільшеною охороною. Просто так туди не потрапити: солдати на КПП відповідають, що потрапити в котеджне містечко можна тільки на запрошення ВІП-мешканців, проїхавши через частини.

По мимо квартири в Києві, тут зірка також часто відпочиває з чоловіком і дітьми.

Як можна помітити по кадрах, вид з вікон будинку відкриває на красу місцевої природи. З одного боку-густий ліс, з іншого – ще будинки, з третього - води Дніпра. У самому будинку обстановка зроблена в світлих тонах, є місце для застілля і для посиденьок біля каміна.

Світлі крісла з розкішною обробкою і білосніжний камін в центрі кімнати задають тон обстановці. Причому Полякова встигла похвалитися видом в цілому, коли відкрила вікна.

Відзначимо, дерев'яний будинок сімейство Полякових був розширений майже в два рази під час карантину. Також за рахунок прибудови співачці вдалося організувати простір для величезної спальні.

Нагадавши, Полякова з короткою стрижкою показала нову себе, епоха "королеви ночі" завершується

А ще Politeka повідомляла, Полякова, чоловік якої старший за неї на 15 років, опинилася в ніжних обіймах Винника

Також Politeka писала, розгнівана Полякова жорстко взяла в облогу українців, які критикують її фігуру