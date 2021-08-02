Дочка співачки Олі Полякової знову виклала в мережу "доросле" фото в чорній білизні

Як повідомляє Politeka.net, дочка відомої української артистки Олі Полякової 16-річна Маша, яка нещодавно оскандалилася матюкливими піснями, часто радує шанувальників яскравими фото і відео у своєму Instagram. Так, цього разу дівчина викликала ажіотаж, показавши в сторіс відверте фото в білизні.

На новому фото Маша зняла себе в красивій затишній кімнаті, стоячи біля дзеркала в повний зріст. Перед камерою юна красуня з'явилася в чорному комплекті білизни-бікіні, яке красиво підкреслило струнку фігуру і засмаглу шкіру. Волосся дівчини зібрані в недбалу зачіску, а на її обличчі немає макіяжу, вона прикриває його телефоном.

Відзначимо, що мама Маші Оля Полякова досить вільна у своїх поглядах і завжди захищає дочку від нападок хейтерів. Адже багато українців не в захваті від такої дорослої поведінки 16-річної дівчини, її оголених фото і матюків.

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