Старшая дочка певицы Оли Поляковой, Маша, ведет активную творческую жизнь, а также покоряет сеть новыми роликами

16-летняя девушка пробует себя в качестве певицы, а также активно ведет страницы в соцсетях, сообщает Politeka.net.

В частности Мария поделилась шуточным роликом в своем "Тик Ток", и заодно похваставшись хоромами, в которых отдыхает с мамой. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы) К слову, сейчас семейство Поляковых находится на Лазурном берегу во Франции в гостях на вилле у своей подруги - миллионерши Ники Белоцерковской.

На вилле можно заметить фарфор и позолоту, а из окна открывался прекрасный вид на Средиземное море.

На кадрах Маша показывала, как просыпается, прихорашивается перед зеркалом, пьет чай, и совершает прогулку по прекрасной природе.

"Не знаю, понравится ли вам такой формат видео, но я очень старалась", - написала Мария.

Кадры собрали более 2000 лайков и много комментариев.

"Очень красиво", "все хорошо, но сильно наиграно, в камеру смотреть ненужно и лицо корчить. Будь просто естественной...", "Мне показалось или трещина в зеркале?", "Красиво!!! Главное без матов...", "Машунь - ты супер !!!", "Тот момент, когда внешность и интерьер не соизмеримы", "ты очень похожа на свою маму 😍", "ты такая красавица 😍😍😍".

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