Старшая дочка певицы Оли Поляковой, Маша, ведет активную творческую жизнь, а также покоряет сеть новыми роликами
16-летняя девушка пробует себя в качестве певицы, а также активно ведет страницы в соцсетях, сообщает Politeka.net.
В частности Мария поделилась шуточным роликом в своем "Тик Ток", и заодно похваставшись хоромами, в которых отдыхает с мамой. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы) К слову, сейчас семейство Поляковых находится на Лазурном берегу во Франции в гостях на вилле у своей подруги - миллионерши Ники Белоцерковской.
На вилле можно заметить фарфор и позолоту, а из окна открывался прекрасный вид на Средиземное море.
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На кадрах Маша показывала, как просыпается, прихорашивается перед зеркалом, пьет чай, и совершает прогулку по прекрасной природе.
"Не знаю, понравится ли вам такой формат видео, но я очень старалась", - написала Мария.
Кадры собрали более 2000 лайков и много комментариев.
"Очень красиво", "все хорошо, но сильно наиграно, в камеру смотреть ненужно и лицо корчить. Будь просто естественной...", "Мне показалось или трещина в зеркале?", "Красиво!!! Главное без матов...", "Машунь - ты супер !!!", "Тот момент, когда внешность и интерьер не соизмеримы", "ты очень похожа на свою маму 😍", "ты такая красавица 😍😍😍".
Напомним, 16-летняя дочь Оли Поляковой смутила украинцев "взрослыми" песнями
Как сообщала Politeka, Полякова осрамилась на пляже, высказавшись о дерзком поведении дочери
Также Politeka писала, что Полякова резко высказала украинцам, что о них думает после волны негатива в адрес дочери